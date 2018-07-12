Новости происшествий

17:59 МСК
Новости раздела
Происшествия

Английский болельщик пропал в Самаре во время ЧМ-2018

08:41, 12.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России 1
Английский болельщик пропал в Самаре во время ЧМ-2018
Фото: Максим Платонов / «Реальное время»

Болельщик из Англии Дуглас Мортон пропал в Самаре во время ЧМ-2018.

Мужчина исчез 24 июня после игры между сборными Англии и Панамы, которая проходила в Нижнем Новгороде. Последний раз его видели в Самаре. Дуглас должен был отправиться в Москву, но с родственниками и друзьями до сих пор не выходил на связь, рассказали в соцсетях сотрудники английского туристического агентства Sport Options.

Как пишут пользователи в «Твиттере», болельщика видели в Самаре. Англичанин потерял свои деньги и карточку. Договориться с ним не удалось — он неожиданно уехал из гостиницы.

Стоит отметить, по информации Sport Options, 11 июля была использована кредитная карточка Дугласа Мортона в Москве.

Напомним, ранее сборная Хорватии обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2018.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем