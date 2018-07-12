Английский болельщик пропал в Самаре во время ЧМ-2018

Фото: Максим Платонов / «Реальное время»

Болельщик из Англии Дуглас Мортон пропал в Самаре во время ЧМ-2018.

Мужчина исчез 24 июня после игры между сборными Англии и Панамы, которая проходила в Нижнем Новгороде. Последний раз его видели в Самаре. Дуглас должен был отправиться в Москву, но с родственниками и друзьями до сих пор не выходил на связь, рассказали в соцсетях сотрудники английского туристического агентства Sport Options.

#FindDouglas

Pls RT and help find Douglas. He was last seen in Samara and was meant to be in Moscow by now. He has not been in touch with family or friends. If anyone sees him can you please ask him to call family or friend Terry. Contact us with any info or sightings 2 pass on pic.twitter.com/DUfj9HJdBX

— Sport Options (@Sport_Options) 11 июля 2018 г.

Как пишут пользователи в «Твиттере», болельщика видели в Самаре. Англичанин потерял свои деньги и карточку. Договориться с ним не удалось — он неожиданно уехал из гостиницы.

Стоит отметить, по информации Sport Options, 11 июля была использована кредитная карточка Дугласа Мортона в Москве.

Напомним, ранее сборная Хорватии обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2018.