Facebook признал 65 тысяч россиян «заинтересованными в госизмене»
Алгоритмы для таргетирования рекламы социальной сети Facebook присвоили 65 тыс. россиянам категорию интересов «заинтересован в госизмене».
Как пишет The Guardian, позже эту категорию убрали, так как она совпадает с уголовной статьей.
В Facebook отметили, что имели в виду госизмену в историческом контексте.
Ранее СМИ сообщили, что Facebook предоставлял компании Mail.ru Group доступ к данным о пользователях.
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