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Facebook признал 65 тысяч россиян «заинтересованными в госизмене»

16:20, 12.07.2018
Facebook признал 65 тысяч россиян «заинтересованными в госизмене»
Фото: pixabay.com

Алгоритмы для таргетирования рекламы социальной сети Facebook присвоили 65 тыс. россиянам категорию интересов «заинтересован в госизмене».

Как пишет The Guardian, позже эту категорию убрали, так как она совпадает с уголовной статьей.

В Facebook отметили, что имели в виду госизмену в историческом контексте.

Ранее СМИ сообщили, что Facebook предоставлял компании Mail.ru Group доступ к данным о пользователях.

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