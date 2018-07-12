Facebook признал 65 тысяч россиян «заинтересованными в госизмене»

Алгоритмы для таргетирования рекламы социальной сети Facebook присвоили 65 тыс. россиянам категорию интересов «заинтересован в госизмене».

Как пишет The Guardian, позже эту категорию убрали, так как она совпадает с уголовной статьей.

В Facebook отметили, что имели в виду госизмену в историческом контексте.

Ранее СМИ сообщили, что Facebook предоставлял компании Mail.ru Group доступ к данным о пользователях.

