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Facebook предоставлял компании Mail.ru Group доступ к данным о пользователях — СМИ

06:56, 11.07.2018
Facebook предоставлял компании Mail.ru Group доступ к данным о пользователях — СМИ
Фото: pixabay.com

Facebook продолжал предоставлять компании Mail.ru Group доступ к данным о пользователях после официального прекращения такой практики.

Отмечается, что до 2015 года в Facebook компании-разработчики приложений для соцсети могли собирать личные данные. Компании получали доступ к открытой информации: именам, датам рождения, фотографиям и др. Согласно заявлениям Facebook, с мая 2015 года практика была прекращена. Однако в июне 2018 года сообщалось, что на самом деле руководство соцсети все равно позволяло некоторым компаниям получать доступ к указанным данным, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, Facebook признал утечку данных 87 млн пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. После чего компанию покинул вице-президент по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж. Кроме того, инвесторы Facebook потребовали отставки Марка Цукерберга.

ТехнологииIT
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