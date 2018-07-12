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Путин наградил гендиректора «Газпром трансгаз Казань» орденом Почета

15:28, 12.07.2018
Путин наградил гендиректора «Газпром трансгаз Казань» орденом Почета
Фото: ​realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент России Владимир Путин наградил гендиректора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова орденом Почета.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Кантюков награжден «за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу».

Ранее Путин подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской и сенатора от Татарстана Ильдуса Ахметзянова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ПромышленностьНефтехимия
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