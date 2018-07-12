Путин наградил гендиректора «Газпром трансгаз Казань» орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил гендиректора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова орденом Почета.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Кантюков награжден «за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу».
Ранее Путин подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской и сенатора от Татарстана Ильдуса Ахметзянова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.ПромышленностьНефтехимия
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