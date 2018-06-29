Путин наградил Сабурскую и Ахметзянова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской и сенатора от Татарстана Ильдуса Ахметзянова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Сабурская награждена за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу, а Ахметзянов — за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Ранее, 12 июня, президент РТ Рустам Минниханов вручил татарстанцам государственные награды России.