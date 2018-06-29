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Путин наградил Сабурскую и Ахметзянова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

21:52, 29.06.2018 1
Путин наградил Сабурскую и Ахметзянова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской и сенатора от Татарстана Ильдуса Ахметзянова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Сабурская награждена за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу, а Ахметзянов — за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Ранее, 12 июня, президент РТ Рустам Минниханов вручил татарстанцам государственные награды России.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    Так Сабурской или Самбурской? Если первой, то почему не отказалась?!!
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