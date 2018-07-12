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Промышленность

Тимченко перевел 19% акций «Новатэка» в свою новую компанию

13:12, 12.07.2018
Тимченко перевел 19% акций «Новатэка» в свою новую компанию
Фото: commons.wikimedia.org / kremlin.ru

Предприниматель Геннадий Тимченко перевел 19,16% из имеющихся у него 23,49% акций «Новатэка» со своего основного холдинга «Волга Груп» на ООО «Эна инвест». Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В результате «Волга Груп» остались 4,33% акций газовой компании.

«Эна Инвест» зарегистрирована в ноябре 2017 года и также принадлежит Тимченко, пишут «Ведомости».

Ранее «Новатэк» попал в рейтинг крупнейших компаний мира Global 2000, составленный американским журналом Forbes.

Промышленность
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