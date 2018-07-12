Тимченко перевел 19% акций «Новатэка» в свою новую компанию

Предприниматель Геннадий Тимченко перевел 19,16% из имеющихся у него 23,49% акций «Новатэка» со своего основного холдинга «Волга Груп» на ООО «Эна инвест». Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В результате «Волга Груп» остались 4,33% акций газовой компании.

«Эна Инвест» зарегистрирована в ноябре 2017 года и также принадлежит Тимченко, пишут «Ведомости».

Ранее «Новатэк» попал в рейтинг крупнейших компаний мира Global 2000, составленный американским журналом Forbes.