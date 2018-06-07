«Татнефть» вошла в рейтинг крупнейших компаний мира по версии Forbes

Татарстанская нефтяная компания «Татнефть» попала в рейтинг крупнейших компаний мира Global 2000, составленный американским журналом Forbes.

«Татнефть» заняла в рейтинге 577-е место. Всего в него вошли 25 российских компаний.



Крупнейшей компанией мира в шестой раз стал китайский банк ICBC. Лидером среди российских компаний третий год подряд признается «Газпром» (43-е место).

Его рыночная стоимость составила $57,8 млрд, активы оцениваются в $316,8 млрд, прибыль достигает $12,2 млрд. В тройку крупнейших российских публичных компаний вошли Сбербанк (47-е) и «Роснефть» (73-е).

В рейтинг Global 2000 также вошли «Лукойл», «Сургутнефтегаз», ВТБ, «Новатэк», «Норильский никель», «Транснефть», «Россети», НЛМК, «Северсталь», «Магнит», «Интер РАО», Магнитогорский металлургический комбинат, «Алроса», АФК «Система», Polyus Gold, Московская биржа, «Русгидро», Объединенная авиастроительная корпорация, Московский кредитный банк, «Аэрофлот» и «Уралкалий».



Из рейтинга выбыли банк «Открытие» (в прошлом году он занимал 1 563-е место) и «Фосагро» (компания была на 1 849-м месте).



Методика Forbes учитывает показатели выручки, прибыли, активов и рыночной капитализации компаний.

Ранее «Татнефть» заняла 74-е место в списке самых эффективных компаний в России.