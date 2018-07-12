Власти Удмуртии оценили портфель заказов для «Ижметмаша» в 2 миллиарда рублей

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин рассказал о сотрудничестве правительства республики с ПАО «Татнефть» и банком «Зенит» по возрождению «Ижметмаша». По его словам, потенциальный портфель заказов для предприятия составляет 2 млрд рублей.

«Сегодня с уверенностью можно сказать — созданы все предпосылки для успешного перезапуска АО «Ижметмаш». Сохранены рабочие места, начато производство в ряде цехов, есть устойчивый интерес заказчиков к продукции предприятия», — приводит слова Свинина пресс-служба правительства УР.

Замгендиректора «Татнефти» Нурислам Сюбаев подчеркнул, что все принимаемые компанией меры направлены на стабилизацию ситуации.

Ранее Свинин уже рассказывал «Реальному времени», что власти Удмуртии и «Татнефть» нашли заказы для «Ижметмаша». Однако кредиторы считают, что восстановить производство все же не получится.



