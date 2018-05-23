Кредиторы «Ижметмаша» назвали заявление о перезапуске завода нереальным

«АК БАРС» Банк, требующий от удмуртского завода «Ижметмаш» 1,3 млрд рублей, до сих пор не получил проекта по загрузке предприятия. Источник «Реального времени» в банке назвал заявление главы УР Александра Бречалова о запуске производства в начале июля «скорее политическим, чем реальным».

«Они могут называть любую дату — у министров все быстро решается! А как это сделать? Откуда деньги брать? Сегодня у завода денег нет, как нет и заказов», — заявил источник корреспонденту РВ.

«Татнефть» как владелец завода до сих пор не представила кредиторам предварительных расчетов объема производства. В банке подчеркивают, что пойдут на мировое соглашение только после того как должник покажет за счет чего будет погашать кредиты.

Напомним, что в середине мая Бречалов объявил дату перезапуска «Ижметмаша». По его словам, завод возобновит работу уже 9 июля.

Подробнее с ситуацией можно ознакомиться в материале «Реального времени».