Кредиторы «Ижметмаша» назвали заявление о перезапуске завода нереальным
«АК БАРС» Банк, требующий от удмуртского завода «Ижметмаш» 1,3 млрд рублей, до сих пор не получил проекта по загрузке предприятия. Источник «Реального времени» в банке назвал заявление главы УР Александра Бречалова о запуске производства в начале июля «скорее политическим, чем реальным».
«Они могут называть любую дату — у министров все быстро решается! А как это сделать? Откуда деньги брать? Сегодня у завода денег нет, как нет и заказов», — заявил источник корреспонденту РВ.
«Татнефть» как владелец завода до сих пор не представила кредиторам предварительных расчетов объема производства. В банке подчеркивают, что пойдут на мировое соглашение только после того как должник покажет за счет чего будет погашать кредиты.
Напомним, что в середине мая Бречалов объявил дату перезапуска «Ижметмаша». По его словам, завод возобновит работу уже 9 июля.
Подробнее с ситуацией можно ознакомиться в материале «Реального времени».
Справка
АО «Ижевский завод металлургии и машиностроения» входит в структуру «Татнефти». При этом предприятие испытывает серьезные трудности. Долги «Ижметмаша» достигли 3 млрд рублей. Начальная процедура банкротства в отношении завода была введена в январе 2018 года.
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