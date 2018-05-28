Правительство Удмуртии и «Татнефть» нашли заказы для перезапуска «Ижметмаша»

Власти Удмуртии и «Татнефть» нашли заказы, которые позволят перезапустить завод «Ижметмаш», сообщил «Реальному времени» первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

«Еще в марте мы подписали дорожную карту с ПАО «Татнефть» по поводу вывода предприятия из кризиса. Дорожная карта была рассчитана до 1 мая, однако за счет успешных действий правительства Удмуртии и «Татнефти» она была продлена до 1 июля, то есть, обеспечение завода будет сохранено.

Основным условием продления дорожной карты стало то, чтобы мы совместно с ПАО «Татнефть» нашли заказы до 1 мая. И мы их нашли. Если бы их не было, никто бы не оставлял персонал еще на два месяца.

Также скажу, что в соответствии с дорожной картой, в рамках ПМЭФ, мы провели ряд встреч по «Ижметмашу» с инвесторами. Сказать сейчас о том, что это за инвесторы и успешно ли прошли переговоры, я пока не могу», — высказался Свинин.

Наш собеседник уточнил, что вопрос спасения завода «Ижметмаш» не обсуждался с президентом РТ Рустамом Миннихановым в рамках форума: «Такого вопроса на нашей повестке не было. Это обусловлено тем, что данный вопрос находится в постоянной работе. У нас есть подписанный документ, по которому мы движемся, и, следовательно, отдельной встречи в рамках ПМЭФ не планировалось».



«Мы надеемся на то, что в конечном итоге этот завод удастся перезапустить. Мы, как правительство Удмуртской Республики, готовы делать все для того, чтобы это произошло. По нашим текущим договоренностям с конечным бенефициаром, такая возможность существует, однако решение именно за компанией «Татнефть», — резюмировал спикер.



О подготовке к перезапуску завода рассказывал глава Удмуртии Александр Бречалов. Однако позже кредиторы предприятия заявили, что не знают о планах «Татнефти» оздоровить предприятие.