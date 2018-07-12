Пермский экс-депутат признался в избиении Dj Smash

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

В Ленинском районном суде Перми в рамках рассмотрения дела об избиении Dj Smash с показаниями выступил экс-депутат Заксобрания региона Александр Телепнев.

Обвиняемый частично признал вину, а также рассказал свою версию событий. По его словам, из-за неразберихи он заступился за друга Сергея Ванкевича и «ударил первого попавшегося», кем стал Андрей Ширман (Dj Smash).

«Видимо, это был Ширман. Я частично признаю вину, но не согласен с выводами следствия», — приводит слова Телепнева пермское издание «Вкурсе.ру».

Напомним, инцидент в ночном клубе «Дом культуры» произошел в ночь на 10 февраля этого года. По словам DJ Smash, из-за отказа сделать селфи его жестоко избил бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев. Сейчас он является главой пермской Федерации ММА и мастером спорта по рукопашному бою.

Сам Телепнев опровергал информацию об избиении. Экс-депутата задержали, но позже отпустили под залог в 200 тыс. рублей до суда. Спустя некоторое время было возбуждено уголовное дело. Вместе с Телепневым на скамье подсудимых находится его друг Сергей Ванкевич, ставший одним из участников потасовки в ту ночь.

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