В отношении пермского экс-депутата, обвиняемого в избиении Dj Smash, возбудили другое уголовное дело

В Перми суд возбудил еще одно уголовное дело против экс-депутата Заксобрания Александра Телепнева.

Как пишут «Новости Перми», заявление на бывшего народного избранника написал посетитель клуба «Дом культуры». По словам потерпевшего, в январе этого года Телепнев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к девушке, распускал руки и после замечания избил молодого человека.

Дело возбуждено по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Напомним, в клубе «Дом культуры» бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев нанес травмы Андрею Ширману, известному как DJ Smash. В результате у артиста оказалась сломана челюсть в нескольких местах. Сам Телепнев опровергал информацию об избиении. Экс-депутата задержали, но позже отпустили под залог в 200 тысяч рублей до суда. Возбуждено уголовное дело.