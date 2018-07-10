«Я чудом остался жив» — DJ Smash и Тимати против экс-депутата Александра Телепнева

Селфи раздора: избитый DJ Smash требует назначить бывшему парламентарию и своему обидчику реальный срок

Фото: Дмитрий Овчинников

В Ленинском районном суде Перми начался допрос свидетелей по уголовному делу об избиении Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash. Первое заседание прошло без участия музыканта. Но в этот раз Ширман прибыл в родной город, чтобы высказать свою позицию на суде. Поддержать диджея решил и его звездный друг — рэпер Тимати, специально прилетевший из Москвы. «Дело находится на особом контроле в Москве», — сообщил он прессе. На суде побывал и выслушал мнения сторон корреспондент «Реального времени».

Ударное селфи

Напомним, инцидент в ночном клубе «Дом культуры» произошел в ночь на 10 февраля этого года. По словам DJ Smash, из-за отказа сделать селфи его жестоко избил бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев. Сейчас он является главой пермской Федерации ММА и мастером спорта по рукопашному бою.

Сам Телепнев опроверг информацию об избиении. Экс-депутата задержали, но позже отпустили под залог в 200 тыс. рублей до суда. Спустя некоторое время было возбуждено уголовное дело. Вместе с Телепневым на скамье подсудимых находится его друг Сергей Ванкевич, ставший одним из участников потасовки в ту ночь.





Экс-депутата (на фото — слева) задержали, но позже отпустили под залог в 200 тыс. рублей до суда



Сегодня на заседании DJ Smash во время дачи показаний рассказал подробности произошедшего. Ширман пояснил, что приехал в Пермь на юбилей отца близкой подруги. Ночью он отправился в ночной клуб «Дом культуры» с друзьями, среди которых была и топ-модель Наташа Поли, отдыхающая в городе вместе с мужем-иностранцем.

— Мы танцевали, были абсолютно трезвыми. Спустя некоторое время я направился к барной стойке, чтобы заказать шампанского друзьям. Ко мне подошли Телепнев и Ванкевич и попросили сделать совместное селфи. Я согласился. В итоге было снято около 40 фотографий и потрачено порядка 5 минут. Однако потом они снова вернулись и вновь настойчиво потребовали сделать фотографию со мной. Я был крайне уставшим и отказал им. Тогда Ванкевич развернул меня силой, и мы упали на пол. В этот момент я почувствовал два сильных удара — в висок и челюсть. Затем последовали удары ногами по телу и голове. Я был в сознании и четко разглядел нападавших. Это были Телепнев с Ванкевичем, — рассказал на суде Ширман.

Во время драки пермяк получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На реабилитацию DJ Smash понадобилось около двух месяцев. Артист до сих пор жалуется на сильные боли по ночам и появившуюся мигрень.



Инцидент в ночном клубе «Дом культуры» произошел в ночь на 10 февраля этого года



«Циничный человек»

На суде Ширман сказал, что требует самого сурового наказания для своих обидчиков, чтобы они поняли и раскаялись в содеянном: «исправиться Телепнев и Ванкевич смогут только за решеткой». Он признался, что обвиняемые пытались «замять вопрос» материально без судебных разбирательств, но DJ Smash отказал.

— Телепнев очень циничный человек. Он не пытался раскаяться, извиниться. Даже после очной ставки он спросил меня, мол, теперь-то можно будет сделать селфи с тобой. И это не первый случай, когда этот человек избивает людей в клубе, — добавил музыкант.

В ходе заседания выступили и другие свидетели по делу. Так, полицейский, прибывший на вызов, пояснил, что после драки Ширман сразу же показал на обидчиков, но в отделение не поехал, а отправился в травмпункт. Другие свидетели — посетитель клуба, охранник и сотрудник ЧОПа — также рассказали о конфликте, но без каких-либо существенных подробностей.



Сами подозреваемые в избиении DJ Smash свою вину до сих пор не признали и пообещали выступить на суде с показаниями ближе к концу рассмотрения уголовного дела — перед оглашением приговора. Телепнев и его адвокаты почти весь процесс молчали, защитники лишь задавали свидетелям и пострадавшим уточняющие вопросы. В перерыве экс-депутат вышел было к прессе, но на первый же вопрос: «Вы все еще продолжаете заниматься единоборствами?» — ответил невнятно и поспешил удалиться. Больше с журналистами ни он, ни его представители не общались.







В перерыве экс-депутат вышел было к прессе, но на первый же вопрос ответил невнятно и поспешил удалиться



Смотрящий за судебным процессом

Тимати, просидевший заседание бок о бок с Ширманом, был спокоен и внимательно слушал допрос свидетелей. Стоит отметить, что именно Тимур Юнусов опубликовал в Instagram гневный пост, направленный против обидчиков DJ Smash. В перерыве судебного процесса он не стеснялся в выражениях в разговоре с журналистами.

— Я сегодня приехал в Пермь посмотреть, как Ленинский районный суд отрабатывает это дело. Вы только взгляните на лицо Андрея — разрезы, шрамы, пластины. Два ублюдка избили его, один из них профессиональный спортсмен. Они должны сидеть в тюрьме, а не ходить развлекаться. Дело находится на особом контроле в Москве. Безнаказанно эти два человека не выйдут из этой ситуации. Это я вам гарантирую, — заверил Юнусов.

После дачи показаний Ширман попросил суд освободить его от дальнейшего участия в процессе, доверив это дело своим представителям.

— Они привыкли откупаться, запугивать людей – у них много знакомств, связей. Я считаю, что перед законом должны быть все равны — простой человек, музыкант или олигарх. Нельзя бить людей, особенно если ты профессиональный спортсмен. Удары Телепнева — это удары, направленные на убийство: в висок и челюсть. Я чудом остался жив. Теперь я постараюсь довести до конца дело и сделать так, чтобы подобного в моем родном городе больше не повторилось, — подытожил Андрей Ширман.

1 / 19 Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников

Дмитрий Овчинников