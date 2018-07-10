«Я чудом остался жив» — DJ Smash и Тимати против экс-депутата Александра Телепнева
Селфи раздора: избитый DJ Smash требует назначить бывшему парламентарию и своему обидчику реальный срок
В Ленинском районном суде Перми начался допрос свидетелей по уголовному делу об избиении Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash. Первое заседание прошло без участия музыканта. Но в этот раз Ширман прибыл в родной город, чтобы высказать свою позицию на суде. Поддержать диджея решил и его звездный друг — рэпер Тимати, специально прилетевший из Москвы. «Дело находится на особом контроле в Москве», — сообщил он прессе. На суде побывал и выслушал мнения сторон корреспондент «Реального времени».
Ударное селфи
Напомним, инцидент в ночном клубе «Дом культуры» произошел в ночь на 10 февраля этого года. По словам DJ Smash, из-за отказа сделать селфи его жестоко избил бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев. Сейчас он является главой пермской Федерации ММА и мастером спорта по рукопашному бою.
Сам Телепнев опроверг информацию об избиении. Экс-депутата задержали, но позже отпустили под залог в 200 тыс. рублей до суда. Спустя некоторое время было возбуждено уголовное дело. Вместе с Телепневым на скамье подсудимых находится его друг Сергей Ванкевич, ставший одним из участников потасовки в ту ночь.
Сегодня на заседании DJ Smash во время дачи показаний рассказал подробности произошедшего. Ширман пояснил, что приехал в Пермь на юбилей отца близкой подруги. Ночью он отправился в ночной клуб «Дом культуры» с друзьями, среди которых была и топ-модель Наташа Поли, отдыхающая в городе вместе с мужем-иностранцем.
— Мы танцевали, были абсолютно трезвыми. Спустя некоторое время я направился к барной стойке, чтобы заказать шампанского друзьям. Ко мне подошли Телепнев и Ванкевич и попросили сделать совместное селфи. Я согласился. В итоге было снято около 40 фотографий и потрачено порядка 5 минут. Однако потом они снова вернулись и вновь настойчиво потребовали сделать фотографию со мной. Я был крайне уставшим и отказал им. Тогда Ванкевич развернул меня силой, и мы упали на пол. В этот момент я почувствовал два сильных удара — в висок и челюсть. Затем последовали удары ногами по телу и голове. Я был в сознании и четко разглядел нападавших. Это были Телепнев с Ванкевичем, — рассказал на суде Ширман.
Во время драки пермяк получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На реабилитацию DJ Smash понадобилось около двух месяцев. Артист до сих пор жалуется на сильные боли по ночам и появившуюся мигрень.
«Циничный человек»
На суде Ширман сказал, что требует самого сурового наказания для своих обидчиков, чтобы они поняли и раскаялись в содеянном: «исправиться Телепнев и Ванкевич смогут только за решеткой». Он признался, что обвиняемые пытались «замять вопрос» материально без судебных разбирательств, но DJ Smash отказал.
— Телепнев очень циничный человек. Он не пытался раскаяться, извиниться. Даже после очной ставки он спросил меня, мол, теперь-то можно будет сделать селфи с тобой. И это не первый случай, когда этот человек избивает людей в клубе, — добавил музыкант.
В ходе заседания выступили и другие свидетели по делу. Так, полицейский, прибывший на вызов, пояснил, что после драки Ширман сразу же показал на обидчиков, но в отделение не поехал, а отправился в травмпункт. Другие свидетели — посетитель клуба, охранник и сотрудник ЧОПа — также рассказали о конфликте, но без каких-либо существенных подробностей.
Сами подозреваемые в избиении DJ Smash свою вину до сих пор не признали и пообещали выступить на суде с показаниями ближе к концу рассмотрения уголовного дела — перед оглашением приговора. Телепнев и его адвокаты почти весь процесс молчали, защитники лишь задавали свидетелям и пострадавшим уточняющие вопросы. В перерыве экс-депутат вышел было к прессе, но на первый же вопрос: «Вы все еще продолжаете заниматься единоборствами?» — ответил невнятно и поспешил удалиться. Больше с журналистами ни он, ни его представители не общались.
Смотрящий за судебным процессом
Тимати, просидевший заседание бок о бок с Ширманом, был спокоен и внимательно слушал допрос свидетелей. Стоит отметить, что именно Тимур Юнусов опубликовал в Instagram гневный пост, направленный против обидчиков DJ Smash. В перерыве судебного процесса он не стеснялся в выражениях в разговоре с журналистами.
— Я сегодня приехал в Пермь посмотреть, как Ленинский районный суд отрабатывает это дело. Вы только взгляните на лицо Андрея — разрезы, шрамы, пластины. Два ублюдка избили его, один из них профессиональный спортсмен. Они должны сидеть в тюрьме, а не ходить развлекаться. Дело находится на особом контроле в Москве. Безнаказанно эти два человека не выйдут из этой ситуации. Это я вам гарантирую, — заверил Юнусов.
После дачи показаний Ширман попросил суд освободить его от дальнейшего участия в процессе, доверив это дело своим представителям.
— Они привыкли откупаться, запугивать людей – у них много знакомств, связей. Я считаю, что перед законом должны быть все равны — простой человек, музыкант или олигарх. Нельзя бить людей, особенно если ты профессиональный спортсмен. Удары Телепнева — это удары, направленные на убийство: в висок и челюсть. Я чудом остался жив. Теперь я постараюсь довести до конца дело и сделать так, чтобы подобного в моем родном городе больше не повторилось, — подытожил Андрей Ширман.
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