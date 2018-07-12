«Ренова» может объединить энергоактивы с «Газпромом»

Группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга предложила «Газпром энергохолдингу» передать крупнейшую частную генкомпанию РФ «Т Плюс» в СП с «Газпромом». При этом компания планирует получить в нем блокпакет.

Кроме того, «Ренова» предлагает холдингу полностью выкупить этот пакет в 2022—2025 годах. До этого времени компания хочет получать понятный дивидендный поток от этой сделки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Однако юристы предупреждают, что препятствием для осуществления сделки могут стать санкции США.

Ранее попавшая под санкции США «Ренова» погасила кредиты перед западными банками JPMorgan, Credit Suisse и UBS. Их сумма составляла $1 млрд.