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СМИ: «Ренова» погасила кредиты в западных банках на $1 миллиард

07:29, 20.05.2018
СМИ: «Ренова» погасила кредиты в западных банках на $1 миллиард
Фото: government.ru

Попавшая под санкции США «Ренова» Виктора Вексельберга погасила кредиты перед западными банками JPMorgan, Credit Suisse и UBS. Их сумма составляла $1 млрд.

«Проблемы с кредитами с банками наконец-то разрешены», — передает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что банки получили деньги, но некоторые детали еще на стадии урегулирования.

До вступления в силу санкций 5 июня банки должны были разрешить проблему сотрудничества с «Реновой». После 5 июня банки могли бы объявить о принудительной распродаже акций Вексельберга в швейцарских компаниях Schmolz + Bickenbach, Oerlikon и Sulzer, которые удерживались в качестве залога по кредитам.

Накануне стало известно, что Вексельберг сократил свою долю в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.

Напомним, в апреле США ввели санкции в отношении российского бизнеса. Помимо активов Виктора Вексельберга, под санкции попали подконтрольных Олегу Дерипаске «Русал» и En+.

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