Меркель предложила увеличить оборонные расходы НАТО из-за конфликта на Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конфликт в Донбассе и присоединение Россией Крыма свидетельствуют о потребности стран НАТО повысить расходы на оборону.



Меркель подчеркнула, что для НАТО «важно сосредоточиться на защите альянса» и «принять необходимые меры, например, через присутствие в странах Центральной и Восточной Европы», передает «Коммерсантъ».

В сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе лидеры стран НАТО договорились в течение 10 лет увеличить военные расходы до более чем 2 процентов от ВВП.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал НАТО увеличить расходы на оборону.