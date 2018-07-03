Трамп призвал НАТО увеличить расходы на оборону — СМИ

Президент США Дональд Трамп написал лидерам нескольких стран НАТО письма с сожалением, что страны не увеличили оборонные расходы.

«Как мы обсудили в ходе вашего визита в апреле, в США растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не увеличили (расходы), как обещали», — приводит The New York Times выдержку из письма канцлеру Германии Ангеле Меркель.



Отмечается, что Трамп неоднократно ставил под сомнение ценность альянса и утверждал, что его члены пользуются преимуществами Соединенных Штатов. По его словам, такое поведение «подрывает безопасность альянса» и позволяет другим союзникам по НАТО не выполнять свои обязательства.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что собирается поднять тему «российского вмешательства» в американские президентские выборы, а также обсудить Украину и Сирию.