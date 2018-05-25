Новости общества

22:01 МСК
Новости раздела
Общество

Дворковича выдвинули в совет директоров «Роснано»

21:07, 25.05.2018
Дворковича выдвинули в совет директоров «Роснано»
Фото: government.ru

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров «Роснано» в качестве представителя государства.

Это следует из опубликованного сегодня распоряжения правительства от 24 мая. Должность Дворковича пока не указана.

Ранее Дворковича назначили сопредседателем фонда «Сколково». Он вместе с Виктором Вексельбергом будет определять основные стратегические векторы развития фонда.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты