Дворковича выдвинули в совет директоров «Роснано»

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров «Роснано» в качестве представителя государства.

Это следует из опубликованного сегодня распоряжения правительства от 24 мая. Должность Дворковича пока не указана.

Ранее Дворковича назначили сопредседателем фонда «Сколково». Он вместе с Виктором Вексельбергом будет определять основные стратегические векторы развития фонда.