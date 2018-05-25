Дворковича выдвинули в совет директоров «Роснано»
Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров «Роснано» в качестве представителя государства.
Это следует из опубликованного сегодня распоряжения правительства от 24 мая. Должность Дворковича пока не указана.
Ранее Дворковича назначили сопредседателем фонда «Сколково». Он вместе с Виктором Вексельбергом будет определять основные стратегические векторы развития фонда.ОбществоВласть
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