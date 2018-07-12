Более 400 тысяч человек эвакуировали на востоке Китая из-за тайфуна «Мария»

Восьмой в этом сезоне тропический тайфун «Мария» в прибрежных районах Восточного Китая вынудил власти провинций Фуцзянь и Чжэцзян эвакуировать из опасных районов свыше 400 тыс. человек.



Во многих районах провинции Фуцзянь, которая оказалась в эпицентре тропического циклона, закрыли школы и приостановили работу предприятий, передает ТАСС.

Из-за сильного ветра и волн в среду прекратила работу паромная переправа между городами Сямэнь и Цзиньмэнь (остров Тайвань). Тайфун нарушил ж/д и авиасообщение в провинции. В течение дня в провинции отменили более 200 поездов и 213 авиарейсов.

В провинции Чжэцзян отменили более 200 авиарейсов, свыше 25 тыс. судов вернулись в порты и укрылись в безопасных местах.

Отмечается, что точных данных о пострадавших или жертвах, а также причиненном тайфуном экономическом ущербе пока нет.

В настоящее время тропический циклон продолжает движение в глубь материка в северо-западном направлении и довольно быстро теряет свою силу.

Ранее сообщалось, что в результате последствий ливней в Японии погибли более 120 человек.