Более 120 человек погибли из-за ливней в Японии

Число погибших в результате последствий ливней в Японии, по последним данным, возросло до 126 человек.



Власти префектуры Окаяма заявили о еще шести обнаруженных телах в городе Курасики, сообщает RT.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с большим числом погибших из-за наводнений и оползней в Японии.

Ранее сообщалось о 116 погибших, более 60 человек считаются пропавшими без вести.