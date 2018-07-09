Более 120 человек погибли из-за ливней в Японии
Число погибших в результате последствий ливней в Японии, по последним данным, возросло до 126 человек.
Власти префектуры Окаяма заявили о еще шести обнаруженных телах в городе Курасики, сообщает RT.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с большим числом погибших из-за наводнений и оползней в Японии.
Ранее сообщалось о 116 погибших, более 60 человек считаются пропавшими без вести.Происшествия
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