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Искусственный интеллект Microsoft назвал финалистов ЧМ-2018

22:34, 10.07.2018
Искусственный интеллект Microsoft назвал финалистов ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Искусственный интеллект Microsoft предсказал, что победителями полуфиналов чемпионата мира по футболу станут Франция и Англия.

С вероятностью 56% в матче между Францией и Бельгией победителем станет Франция, а поединок между Хорватией и Англией с вероятностью 62% выиграет Англия, сообщают «Ведомости».

Прогнозы Microsoft совпадают с ожиданиями букмекерских контор: у «Лиги ставок», «Фонбета» и «Леона» коэффициенты на победу Бельгии и Хорватии выше коэффициентов Франции и Англии.

Отмечается, что алгоритмы анализируют массу информации о футболе, включая официальную статистику, информацию о травмах, поисковые запросы, сообщения в социальных сетях, лайки и ожидания фанатов, поясняет Microsoft.

СпортФутболТехнологии
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