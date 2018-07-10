Искусственный интеллект Microsoft назвал финалистов ЧМ-2018

Искусственный интеллект Microsoft предсказал, что победителями полуфиналов чемпионата мира по футболу станут Франция и Англия.

С вероятностью 56% в матче между Францией и Бельгией победителем станет Франция, а поединок между Хорватией и Англией с вероятностью 62% выиграет Англия, сообщают «Ведомости».



Прогнозы Microsoft совпадают с ожиданиями букмекерских контор: у «Лиги ставок», «Фонбета» и «Леона» коэффициенты на победу Бельгии и Хорватии выше коэффициентов Франции и Англии.

Отмечается, что алгоритмы анализируют массу информации о футболе, включая официальную статистику, информацию о травмах, поисковые запросы, сообщения в социальных сетях, лайки и ожидания фанатов, поясняет Microsoft.