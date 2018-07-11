Мордашов предупредил об угрозе новой рецессии из-за политики протекционизма

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов предупредил, что новая торговая война между США и КНР может привести к новой рецессии.



«Как далеко может зайти конфликт между этими странами, не знает никто. С большим опасением рынки смотрят на потенциальное углубление конфликта и его перевод в финансовую плоскость — не исключена девальвация юаня, продажа госдолга США и т. д. В конечном счете новая мировая торговая война может обернуться для глобальной экономики потерями в долгосрочном росте», — пишет Мордашов в Forbes.

При этом Мордашов вспоминает протекционистские меры США во времена Великой депрессии, которые привели к усугублению экономической ситуации в стране.

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около $50 млрд. Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны и ввел ответные пошлины на 818 американских товаров на $34 млрд.