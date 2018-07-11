Новости экономики

18:04 МСК
Новости раздела
Экономика

Суд отказался отложить рассмотрение дела о договорах поручительства ТФБ по просьбе ПСО «Казань»

18:31, 11.07.2018 5
Суд отказался отложить рассмотрение дела о договорах поручительства ТФБ по просьбе ПСО «Казань»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражный суд Поволжского округа сегодня отказал ПСО «Казань» в удовлетворении ходатайства об отложении или приостановлении дела, рассматриваемого сейчас в кассационной инстанции.

Речь идет о четырех договорах поручительства за ООО «Ягодинская слобода» и ООО «Грит Плюс» между ПСО «Казань» и «Татфондбанком». Все они были расторгнуты 2 декабря 2016 года, за 13 дней до ввода в кредитной организации временной администрации. Компании признаны банкротами.

Подробнее об этом деле можно почитать здесь.

Об отказе «Реальному времени» рассказали кредиторы ТФБ первой очереди, которые продолжают следить за судебными заседаниями по крупным сделкам и посещают каждый процесс.

Напомним, что АСВ удалось выиграть у Роберта Мусина 1,1 млрд по долгам «Роял Тайм Групп».



ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 11 июля
    Наконец то суд встал на сторону вкладчиков, мы посещаем все заседания и следим за процессом. ПСО возращай деньги пострадавшим!
    Ответить
    Анонимно 11 июля
    Вот у людей время свободного много.
    Ответить
    Анонимно 11 июля
    У вас я смотрю времени много сидите просто коменты строчите, вам то какой интерес? Нас обокрали и мы за свои же деньги ходим теперь, бросая все свои дела. Вы думаете нам приносит наслаждение так ходить?
    Ответить
    Анонимно 11 июля
    Времени нет свободного , но приходился выкраивать, чтобы быть в теме и не дать уйти от ответственности! Очень хочется вернуть свои деньги, которые нам достались очень тяжело.
    Ответить
  • Анонимно 11 июля
    Отказать то отказали. А что с самими договорами? Результат рассмотрения какой?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем