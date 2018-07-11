Суд отказался отложить рассмотрение дела о договорах поручительства ТФБ по просьбе ПСО «Казань»

Арбитражный суд Поволжского округа сегодня отказал ПСО «Казань» в удовлетворении ходатайства об отложении или приостановлении дела, рассматриваемого сейчас в кассационной инстанции.

Речь идет о четырех договорах поручительства за ООО «Ягодинская слобода» и ООО «Грит Плюс» между ПСО «Казань» и «Татфондбанком». Все они были расторгнуты 2 декабря 2016 года, за 13 дней до ввода в кредитной организации временной администрации. Компании признаны банкротами.

Подробнее об этом деле можно почитать здесь.

Об отказе «Реальному времени» рассказали кредиторы ТФБ первой очереди, которые продолжают следить за судебными заседаниями по крупным сделкам и посещают каждый процесс.

Напомним, что АСВ удалось выиграть у Роберта Мусина 1,1 млрд по долгам «Роял Тайм Групп».