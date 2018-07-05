ПСО «Казань» пытается отложить кассацию по делу о расторжении договоров поручительства с ТФБ

Представитель ПСО «Казань» сегодня в Арбитражном суде Поволжского округа ходатайствовало об отложении или приостановлении дела, рассматриваемого сейчас в кассационной инстанции. Речь идет о четырех договорах поручительства за ООО «Ягодинская слобода» и ООО «Грит Плюс» между ПСО «Казань» и «Татфондбанком». Все они были расторгнуты 2 декабря 2016 года, за 13 дней до ввода в кредитной организации временной администрации. Компании признаны банкротом.

По кредитному договору между ООО «Грит Плюс» и ТФБ общая сумма задолженности составила 771,6 млн. По нему компания Равиля Зиганшина заключила с ТФБ договор залога прав требований по депозиту юридического лица и договор поручительства (все в один день, 29 апреля 2016 года). У ООО «Ягодинская слобода» по шести кредитам общая сумма долга составила 619 млн 777 тысяч рублей. По ним между ТФБ и ПСО «Казань» также были заключены договоры залога прав требований по депозиту юридического лица и договоров поручительства (все сделки совершены 31 декабря 2015 года).

В декабре 2017 года Арбитражный суд удовлетворил требование АСВ о признании недействительными соглашения о расторжении обеспечительных договоров. В марте 2018 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции. ПСО «Казань» также подало на кассацию об отложении или приостановлении дела, в которой и ходатайствовало сегодня в АС Поволжского округа.

Представитель компании мотивировал это тем, что в рамках основного дела о банкротстве ТФБ назначена финансово-экономическая экспертиза по определению платежеспособности банка в период с 14 ноября 2016 по 5 декабря 2016 года. Представить ее должны до 6 августа 2018 года. Она, по мнению юриста ПСО «Казань», может коснуться всех обособленных споров, в том числе и этого.

Представитель АСВ в свою очередь не увидел взаимосвязи между проводимой экспертизой и делом о признании недействительными соглашений о расторжении обеспечительных договоров. Ходатайство, по мнению юриста, не подлежит удовлетворению.

Председательствующая судья Альфия Иванова, уточнив, направило ли ПСО «Казань» ходатайство на ознакомление всем сторонам, и выяснив, что представители АСВ ознакомились с ним только перед началом заседания, а остальным сторонам оно направлено не было, постановила отложить рассмотрение ходатайства.

Напомним, что в рамках обжалуемого в кассации иска ответчик заявил о фальсификации договоров поручительства и подделке подписей Равиля Зиганшина, но почерковедческая экспертиза в рамках дела о расторжении договоров поручительства подтвердила, что они подписаны генеральным директором ПСО «Казань». В Арбитражный суд компанией также был подан иск о признании договоров поручительства недействительными сделками, но суд 6 июня 2018 года в удовлетворении требований истцу отказал.

