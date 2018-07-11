Глава Курултая Башкирии назвал заявления футболистов Виду и Вукоевича «по-мальчишески хулиганскими»
Спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев прокомментировал высказывания игрока сборной Хорватии Домагоя Виды и экс-футболиста Огнена Вукоевича.
Глава башкирского парламента выразил уверенность, что спортсмены не ожидали такого внимания общественности к своим высказываниям.
«Однако поступок их в любом случае носит провокационный, по-мальчишески хулиганский характер», — написал Толкачев в Facebook.
Спикер Курултая РБ подчеркнул, что подобный проступок простителен школьникам, а для спортсменов мирового уровня он некорректен.
«Надеюсь, эта история не получит неприятного продолжения, а те, кому следует, извлекут из нее полезный урок», — заключил Толкачев.
Напомним, что после победы сборной Хорватии в матче с Россией, в соцсетях распространился ролик, где Вида и Вукоевич посвящают ее Украине. В результате разгорелся скандал.ОбществоВластьСпортФутбол Башкортостан
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