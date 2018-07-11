Глава Курултая Башкирии назвал заявления футболистов Виду и Вукоевича «по-мальчишески хулиганскими»

Спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев прокомментировал высказывания игрока сборной Хорватии Домагоя Виды и экс-футболиста Огнена Вукоевича.

Глава башкирского парламента выразил уверенность, что спортсмены не ожидали такого внимания общественности к своим высказываниям.

«Однако поступок их в любом случае носит провокационный, по-мальчишески хулиганский характер», — написал Толкачев в Facebook.

Спикер Курултая РБ подчеркнул, что подобный проступок простителен школьникам, а для спортсменов мирового уровня он некорректен.

«Надеюсь, эта история не получит неприятного продолжения, а те, кому следует, извлекут из нее полезный урок», — заключил Толкачев.

Напомним, что после победы сборной Хорватии в матче с Россией, в соцсетях распространился ролик, где Вида и Вукоевич посвящают ее Украине. В результате разгорелся скандал.