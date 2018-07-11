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Глава Курултая Башкирии назвал заявления футболистов Виду и Вукоевича «по-мальчишески хулиганскими»

16:11, 11.07.2018 3
Глава Курултая Башкирии назвал заявления футболистов Виду и Вукоевича «по-мальчишески хулиганскими»
Фото: bashkortostan.er.ru

Спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев прокомментировал высказывания игрока сборной Хорватии Домагоя Виды и экс-футболиста Огнена Вукоевича.

Глава башкирского парламента выразил уверенность, что спортсмены не ожидали такого внимания общественности к своим высказываниям.

«Однако поступок их в любом случае носит провокационный, по-мальчишески хулиганский характер», — написал Толкачев в Facebook.

Спикер Курултая РБ подчеркнул, что подобный проступок простителен школьникам, а для спортсменов мирового уровня он некорректен.

«Надеюсь, эта история не получит неприятного продолжения, а те, кому следует, извлекут из нее полезный урок», — заключил Толкачев.

Напомним, что после победы сборной Хорватии в матче с Россией, в соцсетях распространился ролик, где Вида и Вукоевич посвящают ее Украине. В результате разгорелся скандал.

ОбществоВластьСпортФутбол Башкортостан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11 июля
    Надо обязательно отметиться ему.
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  • Анонимно 11 июля
    прошло три дня и толкачев посмотрел ролик? быстрый какой
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  • Анонимно 11 июля
    Скользкий во всех отношениях толкачев может пересидеть и третьего президента-главу республики. Насчет того кто хулиган - плохиш, а кто верный мальчиш - кибальчиш, надо еще подумать.
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