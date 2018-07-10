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Хорват Вукоевич отказался от помощи Украины при выплате штрафа

18:16, 10.07.2018

Бывший член делегации сборной Хорватии Огнен Вукоевич, выгнанный с чемпионата мира 2018 года после скандального видео в поддержку Украины, отказался от помощи украинской стороны и намерен самостоятельно выплатить штраф от ФИФА.

«Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку», — цитирует Вукоевича украинский портал «Обозреватель».

Ранее президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что ФФУ поможет Вукоевичу возместить штраф за видеоролик после матча ЧМ-2018 с Россией с приветствием «Слава Украине!».

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