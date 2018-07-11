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Волонтерами WorldSkills-2019 в Казани хотят стать более 5 тысяч человек

14:57, 11.07.2018
Волонтерами WorldSkills-2019 в Казани хотят стать более 5 тысяч человек
Фото: vk.com/worldskillskazan2019

Более 5 тыс. человек из 32 стран хотят волонтерами чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в Казани. Об этом сообщил заместитель генерального директора дирекции спортивных и социальных проектов Эмиль Губайдуллин.

«Большая работа ведется по волонтерской линии. Около 2,5 тысячи волонтёров планируется привлечь к мировому чемпионату. Это будут волонтеры не только из Казани – на сегодняшний момент уже поданы заявки из 32 стран мира от волонтёров, которые хотят приехать в Казань и стать частью этого мирового события», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, чемпионат мира пройдет в Казани в августе 2019 года. Набор волонтеров на ЧМ стартовал в октябре прошлого года.

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