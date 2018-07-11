Курултай Башкирии разрешил частным врачам выписывать электронные рецепты

Сегодня Курултай Башкирии принял в первом чтении республиканский закон «О частной медицинской деятельности в Республике Башкортостан». Он позволит практикующим врачам выдавать медицинские заключения, справки и рецепты в электронном виде.

«Это требование времени, электронный документооборот приобретает все большее распространение в различных сферах», — заявил спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев.

Закон также позволит частным медорганизациям создавать информационные системы, содержащие данные пользователей, передает пресс-служба Курултая.

Напомним, что в июне башкирский парламент принял закон, обязывающий школы республики исполнять гимн Башкирии в начале нового учебного года.