Курултай Башкирии обязал школы республики вывешивать флаг РБ и исполнять гимн перед занятиями

Сегодня депутаты Госсобрания — Курултая РБ приняли законопроект «О внесении изменений в Закон РБ «О государственной символике РБ». Теперь школы Башкирии должны вывешивать флаг республики и исполнять гимн региона перед занятиями.

«В ходе заседания были внесены изменения в закон «О государственной символике Республики Башкортостан» и принят законопроект «Об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2017 год», — сообщает пресс-служба Курултая.

Напомним, что теперь флаг республики будет вывешен постоянно на зданиях школ или установлен на их территориях.

Гимн Башкирии будет исполнятся перед первым уроком в день начала нового учебного года.