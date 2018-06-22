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Курултай Башкирии обязал школы республики вывешивать флаг РБ и исполнять гимн перед занятиями

18:56, 22.06.2018 1
Курултай Башкирии обязал школы республики вывешивать флаг РБ и исполнять гимн перед занятиями
Фото: google.ru/maps/скриншот

Сегодня депутаты Госсобрания — Курултая РБ приняли законопроект «О внесении изменений в Закон РБ «О государственной символике РБ». Теперь школы Башкирии должны вывешивать флаг республики и исполнять гимн региона перед занятиями.

«В ходе заседания были внесены изменения в закон «О государственной символике Республики Башкортостан» и принят законопроект «Об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2017 год», — сообщает пресс-служба Курултая.

Напомним, что теперь флаг республики будет вывешен постоянно на зданиях школ или установлен на их территориях.

Гимн Башкирии будет исполнятся перед первым уроком в день начала нового учебного года.

Закон также обязал школы исполнять гимны на массовых и спортивных мероприятиях. ОбществоВласть Башкортостан
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