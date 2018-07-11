Внешний трафик Рунета намерены сократить до 5% к 2024 году
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России внесло в правительство проект национальной программы «Цифровая экономика».
Проект предполагает ужесточение требований к информационной безопасности. В том числе ограничение доли внутреннего трафика Рунета, маршрутизируемого через иностранные серверы. Она не должна превышать 5% к 2024 году, передает «Коммерсант».
Отмечается, что сейчас внешний трафик Рунета составляет 10%.
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