Новости общества

11:53 МСК
Новости раздела
Общество

Внешний трафик Рунета намерены сократить до 5% к 2024 году

10:59, 11.07.2018
Внешний трафик Рунета намерены сократить до 5% к 2024 году
Фото: pixabay.com

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России внесло в правительство проект национальной программы «Цифровая экономика».

Проект предполагает ужесточение требований к информационной безопасности. В том числе ограничение доли внутреннего трафика Рунета, маршрутизируемого через иностранные серверы. Она не должна превышать 5% к 2024 году, передает «Коммерсант».

Отмечается, что сейчас внешний трафик Рунета составляет 10%.

Ранее совет директоров «Татнефтехим-инвестхолдинга» изучил системы кондиционирования и подверг экспертизе меры кибербезопасности.

ОбществоТехнологииВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем