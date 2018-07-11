Перед Лигой Европы «Уфа» померится силами с «Удинезе»

Определился соперник футбольного клуба «Уфа» в заключительном контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии, сообщает пресс-служба уфимцев.

20 июля уфимцы встретятся со старейшим клубом Италии — «Удинезе».



После завершения этой игры подопечные Сергея Томарова вернутся в Уфу, где будут вести подготовку к домашнему матчу Лиги Европы, который состоится 26 июля на стадионе «Нефтяник».

Напомним, подопечные Сергея Томарова в данный момент находятся на втором УТС в Австрии, 12 июля они сыграют первый контрольный матч на этом сборе, соперником будет немецкий «Мюнхен-1860».

