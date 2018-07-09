ФК «Уфа» сыграет с соперниками из Германии, Чехии и Турции на втором УТС
ФК «Уфа» назвал предварительный список соперников, с которыми планирует сыграть на втором учебно-тренировочном сборе в Австрии (Майрхофен). Напомним, команда Сергея Томарова этот УТС проведет вплоть до 20 июля.
- 12 июля — «Уфа» — «Мюнхен-1860» (Германия)
- 13 июля — «Уфа» — «Пршибрам» (Чехия)
- 17 июля — «Уфа» — «Истанбул Башакшекир»
- 20 июля — «Уфа» — соперник определяется.
На первых сборах в Австрии «Уфа» проиграла болгарскому ЦСКА — 1:2, обыграла румынскую «Университатю» — 3:2, уступила «Ред Булл Зальцбургу» — 0:3, и сыграла вничью с немецким «Юрдингеном 05» — 1:1.СпортФутбол Башкортостан
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