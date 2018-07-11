Дмитрий Черышев возглавил ФК «Нижний Новгород»

На пост главного тренера ФК «Нижний Новгород» назначен Дмитрий Черышев, сообщает пресс-служба нижегородцев. Напомним, ранее было объявлено об отставке Николая Писарева.

Дмитрий Николаевич Черышев родился в городе Горьком 11 мая 1969 года. Является воспитанником нижегородского футбола. Карьеру игрока начинал в дзержинском «Химике», после чего с успехом выступал за нижегородский «Локомотив» и московское «Динамо», не раз вызывался в сборную России. Провел шесть сезонов в клубе испанской Примеры — хихонском «Спортинге».

По окончании карьеры футболиста Дмитрий Черышев работал с юношескими командами мадридского «Реала». В Испании он получил тренерский диплом категории PRO. В системе «королевского» клуба обучался и сын Дмитрия Николаевича — Денис, ставший настоящим открытием чемпионата мира 2018 года в составе сборной России. В 2011—2012 годах Дмитрий Черышев возглавлял нижегородскую «Волгу». Под его руководством «волжане» сохранили место в российской премьер-лиге и вышли в полуфинал Кубка страны.

Дмитрий Черышев вел авторскую колонку в «Реальном времени».

