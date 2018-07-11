Николай Писарев покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

ФК «Нижний Новгород», бывший «Олимпиец», официально сообщает об уходе Николая Писарева с поста главного тренера.

«С нашей командой по итогам прошлого сезона он занял 12-е место в ФНЛ. Благодарим Николая Николаевича за проделанную работу и желаем ему успехов в его дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне в «Олимпийце» был в аренде игрок ФК «Уфа» Игорь Безденежных, практически не выходивший на поле при Писареве. По окончании срока аренды Безденежных возвратился в стан уфимцев и проводит учебно-тренировочные сборы с командой Сергея Томарова в Австрии.

