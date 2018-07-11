«Крылья Советов» проиграли «Спарте» на сборах в Австрии
Во втором контрольном матче на сборе в Австрии «Крылья Советов» уступили пражской «Спарте» со счетом 1:2, сообщает пресс-служба самарской команды.
Счет в матче открыли соперники на четвертой минуте матча — с пенальти мяч в ворота самарцев отправил Бен Хаим. На 28 минуте «Крылья» сравняли результат — отличился Денис Ткачук. Вырвать победу «Спарта» смогла в конце матча, на 87-й минуте игры отличился Вукадинович.
Напомним, предыдущий матч на нынешних сборах «Крылья Советов» проиграли венскому «Рапиду» — 0:1.
15 июля самарцы проведут еще два спарринга.
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