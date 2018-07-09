«Крылья Советов» проиграли венскому «Рапиду»
«Крылья Советов» провели первый матч на австрийском сборе. Первым соперником стал венский «Рапид», сообщает пресс-служба самарской команды.
Исход матча решил единственный мяч, забитый Кэлвином Арасом на 16-й минуте встречи после быстрой атаки австрийцев.
«Крылья Советов» в первом тайме играли таким составом: Лория, Бурлак, Полуяхтов, Чичерин, Ланин, Башкиров, Зотов, Калинин, Чочиев, Ткачук, Корниленко (Соболев).
На второй тайм вышли: Конюхов, Надсон, Гаджибеков, Миюшкович, Мияйлович, Башкиров, Алиев, Тихонов, Кленкин, Яковлев, Соболев.
Следующий матч на этом УТС «Крылья Советов» проведут 10 июля против пражской «Спарты».СпортФутбол
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