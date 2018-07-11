Пермский «Амкар» решили ликвидировать без банкротства

Фото: Дмитрий Овчинников / Реальное время

Учредители правления пермского «Амкара» решили добровольно ликвидировать команду без банкротства.

На недавнем заседании членов правления и учредителей общественной организации «Футбольный клуб «Амкар» большинство проголосовало за добровольную ликвидацию юридического лица и за формирование ликвидационной комиссии.

Ликвидатором «Амкара» утвержден президент клуба Геннадий Шилов. Планируется, что в скором времени пройдет полное погашение долгов перед игроками, пишет «Коммерсант».

Стоит отметить, что противники ликвидации утверждают, что клуб теряет возможность получения запланированных бюджетных и спонсорских средств.

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование.