Центробанк отозвал лицензию у банка «Таатта»

Банк России отозвал с 5 июля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у якутской кредитной организации АО Банк «Таатта».



«Оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что использование банком рискованной бизнес-модели привело к «формированию на балансе значительного объема активов низкого качества». При этом банк осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.06.2018 кредитная организация занимала 220 место в банковской системе РФ и не являлась социально значимой.

Ранее ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» из Санкт-Петербурга.