Центробанк отозвал лицензию у банка «Таатта»
Банк России отозвал с 5 июля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у якутской кредитной организации АО Банк «Таатта».
«Оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что использование банком рискованной бизнес-модели привело к «формированию на балансе значительного объема активов низкого качества». При этом банк осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.06.2018 кредитная организация занимала 220 место в банковской системе РФ и не являлась социально значимой.
Ранее ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» из Санкт-Петербурга.ЭкономикаБанки
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым