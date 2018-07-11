Юрий Жирков завершил карьеру в сборной России

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Полузащитник российской команды Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

«Решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций, и сейчас нужно возвращаться в „Зенит", и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело», — приводит слова Жиркова «Спорт-экспресс».

Отмечается, что Жирков выступал за национальную команду с 2005 года. За сборную России футболист провел 87 матчей и забил два мяча. Карьеру Жирков продолжит в санкт-петербургском «Зените».

Ранее об уходе из сборной рассказал полузащитник «Спартака» Александр Самедов, защитник ЦСКА Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры.