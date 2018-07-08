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Сергей Игнашевич завершит карьеру футболиста

06:31, 08.07.2018

Футболист сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры.

«Если бы не чемпионат мира, закончил бы пораньше. Сейчас у меня чувство радости и успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте — играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером»,— говорится в Twitter сборной России.

Напомним, накануне сборная России уступила сборной Хорватии со счетом 2:2 (4:3) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Победитель определился в серии пенальти.

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