Сергей Игнашевич завершит карьеру футболиста
Футболист сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры.
«Если бы не чемпионат мира, закончил бы пораньше. Сейчас у меня чувство радости и успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте — играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером»,— говорится в Twitter сборной России.
Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры!
Сергей, спасибо за всё!#Легенда #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ZJrX6ygtjY
— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Напомним, накануне сборная России уступила сборной Хорватии со счетом 2:2 (4:3) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Победитель определился в серии пенальти.СпортФутбол
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