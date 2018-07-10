Экс-защитник «Амкара» Брайан Идову перешел в «Локомотив»

Бывший защитник пермского «Амкара» Брайан Идову перешел в московский «Локомотив». Об этом сегодня сообщил официальный сайт «железнодорожников».

Защитник сборной Нигерии подписал с москвичами трехлетний контракт.



«Очень рад перейти в «Локомотив». С нетерпением жду, когда присоединюсь к команде на сборах. В детстве смотрел матчи «Локо» в Лиге чемпионов — против «Реала», «Интера». Вся страна гордилась командой! В составе «железнодорожников» хорошо знаком с Александром Коломейцевым, с которым мы вместе играли в Перми. Остальных ребят знаю по матчам «Амкара» против «Локомотива»», — прокомментировал свой переход Идову.



Напомним, ранее стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование.



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