Упрощенный порядок возмещения НДС может дать компаниям до 100 млрд рублей в год — Силуанов

Предприниматели смогут заработать 100 млрд рублей в год дополнительно за счет упрощения возмещения НДС с 2019 года.



«Мы существенно упрощаем порядок возмещения НДС <...> [Это] делается в следующем году. Предприниматели только за счет этого получают дополнительно к своей «оборотке» за счет более быстрого возмещения НДС на 100 млрд рублей», — цитирует ТАСС первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова.

Отмечается, что преобразование стало возможным благодаря успешной работе федеральной налоговой службы и «практической невозможности уйти от уплаты этого налога»

Кроме того, правительство планирует отменить налог на движимое имущество.



«По сути дела, это налог на модернизацию. И мы сейчас говорим о том, что с одной стороны, мы повышаем косвенный налог — НДС, а с другой стороны отменяем налог на модернизацию», — заявил Силуанов.

Напомним, Госдума 3 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.