В России могут начать наказывать за недолив топлива оборотными штрафами

Взимание оборотных штрафов могут распространить за недолив топлива на заправках. Соответствующее предложение Росстандарт направил в правительство, заявил руководитель агентства Алексей Абрамов.

«Сегодня оборотными штрафами наказываются автозаправочные станции только за низкое качество топлива. Мы направили предложение, чтобы распространить взимание оборотных штрафов также за недолив топлива», — цитирует его «РИА Новости.

Ранее стало известно, что Росстандарт готовит поправки в закон, которые позволят решить проблему с массовым недоливом топлива на АЗС.