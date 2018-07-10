В России могут начать наказывать за недолив топлива оборотными штрафами
Взимание оборотных штрафов могут распространить за недолив топлива на заправках. Соответствующее предложение Росстандарт направил в правительство, заявил руководитель агентства Алексей Абрамов.
«Сегодня оборотными штрафами наказываются автозаправочные станции только за низкое качество топлива. Мы направили предложение, чтобы распространить взимание оборотных штрафов также за недолив топлива», — цитирует его «РИА Новости.
Ранее стало известно, что Росстандарт готовит поправки в закон, которые позволят решить проблему с массовым недоливом топлива на АЗС.ПромышленностьЭнергетика
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