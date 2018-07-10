Новости промышленности

18:33 МСК
Новости раздела
Промышленность

В России могут начать наказывать за недолив топлива оборотными штрафами

17:26, 10.07.2018
В России могут начать наказывать за недолив топлива оборотными штрафами
Фото: pixabay.com

Взимание оборотных штрафов могут распространить за недолив топлива на заправках. Соответствующее предложение Росстандарт направил в правительство, заявил руководитель агентства Алексей Абрамов.

«Сегодня оборотными штрафами наказываются автозаправочные станции только за низкое качество топлива. Мы направили предложение, чтобы распространить взимание оборотных штрафов также за недолив топлива», — цитирует его «РИА Новости.

Ранее стало известно, что Росстандарт готовит поправки в закон, которые позволят решить проблему с массовым недоливом топлива на АЗС.

ПромышленностьЭнергетика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем