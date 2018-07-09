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Росстандарт планирует решить проблему массового недолива бензина на АЗС

08:25, 09.07.2018
Росстандарт планирует решить проблему массового недолива бензина на АЗС
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Росстандарт готовит поправки в закон, которые позволят решить проблему с массовым недоливом топлива на АЗС. Согласно проекту, могут разрешить проводить контрольные закупки и наказывать мошенников оборотными штрафами.

«Возможными причинами могут являться как преднамеренные, заведомо незаконные действия работников АЗС, которые следует квалифицировать как обман потребителя, так и несоответствие обязательным требованиям применяемого для измерения количества отпущенного топлива оборудования», — цитируют пресс-службу Росстандарта «Известия». Сейчас, по словам ведомства, прорабатываются меры для устранения этой проблемы.

Ранее Федерация автовладельцев России провела исследование автозаправок и выявила нарушения по недоливу топлива на 76% проверенных АЗС.

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