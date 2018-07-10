Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Перми

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Перми, которое пройдет в 2023 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства также рекомендовал властям регионов и местным чиновникам принять активное участие в подготовке и праздновании юбилея основания города.

Стоит отметить, что к 300-летию Перми краевые власти планируют доделать новый зоопарк, реконструировать набережную и эспланаду и в целом привести в порядок внешний облик города.

Напомним, ранее президент России подписал указ о праздновании 300-летия РАН в 2024 году.