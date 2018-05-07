Президент РФ подписал указ о праздновании 300-летия РАН в 2024 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Российской академии наук (РАН) в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству поручили в течение полугода создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий к юбилейной дате, а также план предстоящего события. Федеральным органам государственной власти и регионам рекомендовали подключиться к организации празднования 300-летия РАН.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о целях и задачах РАН.