В России могут ввести обязательную маркировку пива

Российских производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи могут обязать уже в 2019 году ставить на продукцию федеральные специальные или акцизные (для импортных товаров) марки. Такие меры предлагает Министерство финансов.



Чтобы получить марки, нужно будет иметь лицензии или войти в реестр производителей, сообщает «Коммерсант». Без этого продукция будет считаться находящейся в нелегальном обороте и подлежать изъятию.

Если поправки утвердят, пивоваров будут регулировать почти так же жестко, как и участников рынка крепкого алкоголя.

При этом, по мнению предправления Объединения участников пивобезалкогольного рынка (ОУПР) Игоря Хавского, маркировка пива по принципу крепкого алкоголя невозможна технически.

«Крупные пивовары, например, говорят, что им придется втрое уменьшить скорость своих линий, некоторые из которых могут выпускать 50 бутылок в секунду. Другой сложностью является то, что в нашей отрасли есть влажные бутылки, что затрудняет процесс нанесения марки»,— объясняет Хавский.

По его словам, участники рынка готовы предложить другие способы маркировки, с помощью которых можно прослеживать движение каждой бутылки: одним из таких способов может быть нанесение QR-кодов.

Ранее Правительство РФ отказалось вводить акцизы на пиво, поскольку это приведет к удорожанию продукции и это подтолкнет покупателей к потреблению крепкого алкоголя.