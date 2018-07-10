Российские офшоры на островах Октябрьский и Русский заработают осенью — Орешкин
Специальные административные районы (САР), которые являются альтернативой офшорным зонам, заработают на островах Октябрьский и Русский в сентябре-октябре 2018 года. Об этом сообщилминистр экономического развития РФ Максим Орешкин.
«Этот режим будет активирован в сентябре-октябре», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании офшоров на островах Октябрьский и Русский. Его могут рассмотреть до конца весенней сессии.ЭкономикаФинансы
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