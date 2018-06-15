В Госдуму внесен законопроект о создании офшоров на островах Октябрьский и Русский

В Государственную думу РФ внесли аконопроект о создании специальных административных районов для привлечения российских и зарубежных инвесторов на островах Октябрьский в Калининграде и Русский в Приморье.

«Проект федерального закона «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» разработан в целях установления возможности применения к юридическим лицам, являющимся резидентами специального административного района, более гибкого правового режима, в частности налогового и валютного регулирования, регулирования в части найма иностранной рабочей силы», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что компания UC Rusal Олега Дерипаски может перерегистрироваться в российских офшорах. Она станет резидентом специальных административных районов, которые будут созданы на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.