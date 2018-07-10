Минэкономразвития РФ предложило ввести уголовную ответственность за нелегальный ТО

Минэкономразвития РФ предложило поправки в КоАП, УК и закон о техосмотре. Документом предполагается введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр автомобиля.

Кроме того, предлагается ввести штраф за отсутствие документа о прохождении осмотра. Он может составить 2 тыс. рублей, передают «Известия» со ссылкой на поправки.

Новые штрафы вводятся и для тех, кто проводит техосмотр. За выдачу диагностической карты на неисправную машину или вообще без проведения осмотра придется заплатить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Напомним, в мае в России вступили в силу новые правила проведения технического осмотра автомобилей. Так, вводится ответственность операторов ТО за выдачу диагностической карты. Теперь они также обязаны выдавать карту даже в том случае, если транспортное средство не соответствует нормам безопасности.